كل ما تريد معرفته عن برنامج بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة الملك سلمان

كشفت جامعة الملك سلمان الدولية، عن تفاصيل برنامج بكالوريوس الطب والجراحة، موضحة أنها تعمل على توفير تعليم يشجع على الابتكار وينشئ جيلًا قادرًا على القيادة الإقليمية والعالمية بهدف الريادة في التميز الأكاديمي والبحث العلمي على نطاق دولي، مؤكدة أن مصروفات البرنامج 105 آلاف جنيه.

وأضافت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن عدد المقررات ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة 53 مقرر دراسي ومدة الدراسة 10 فصول دراسية بالإضافة إلى الفصل الدراسي الصيفي ولغة الدراسة هي اللغة الإنجليزية وعدد الساعات المعتمدة 210 ساعات والقسم وهو كلية الطب البشري.

مميزات برنامج الطب والجراحة

وأكدت الجامعة أن برنامج الطب والجراحة يعتمد على أحدث استراتيجيات التعليم الطبي المستخدمة في كليات الطب الدولية والتي تشمل التعليم المتمركز حول الطالب أي نظام جعل الطالب محور العملية التعليمية والاعتماد على حل المشكلات بدلاً من الحفظ والاستذكار ودمج مقررات العلوم الطبية الأساسية في مرحلة ما قبل التدريب الإكلينيكي أي السنوات الثلاث الأولى وبالتالي تقليل التكرار وتضارب المعلومات.

وتشمل أيضا مميزات البرنامج التعرض المبكر للدراسة السريرية من السنة الدراسية الأولى واعتماد مقررات دراسية من شأنها تنمية المهارات الشخصية والمهنية وبيئة تعليمية تشجع طلابها على المناقشة الجماعية والعمل الجماعي.

سمات خريج البرنامج

ونوهت الجامعة إلى أن سمات الخريجين من برنامج بكالوريوس الطب والجراحة هي خريج مؤهل للعمل بكفاءة في مجال الرعاية الصحية وخريج مؤهل للعمل بكفاءة لتحسين الصحة وذو كفاءة تؤهله للعمل كطبيب محترف وذو كفاءة يعمل كباحث وعالم ومؤهل للعمل كعضو قيادي في الفريق الصحي وكجزء من نظام الرعاية الصحية ومحب للتعلم مدى الحياة.

وأشارت الجامعة إلى أنها تعمل على تأهيل الخريجين في مختلف مجالات العلوم الأساسية والإنسانية على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ونشر الوعي بمختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية في كافة مجالات العلوم التطبيقية والإنسانية من خلال البحث العلمي التطبيقي الذي يلبي احتياجات المجتمعات المحلية والدولية والتطوير المستمر والعملي للعملية التعليمية والبحث العلمي، إلى جانب تبني سياسات واضحة لتسويق نتائج البحث العلمي.