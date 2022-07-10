المتحف القومي للحضارة يستقبل زواره بـ«الحلوى والشيكولاتة»

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، عددًا كبيرًا من الزائرين خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قامت إدارة المتحف بالترحيب بالضيوف والزائرين وتقديم الحلوى والشيكولاتة كهدية تذكارية لهم.

وأشاد الزائرون بتوزيع الحلوى وحسن الاستقبال ووصفوه بـ «السلوك الطيب»، معربين عن سعادتهم بتواجدهم بالمتحف.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أنه تم بدء تشغيل ماكينة تصوير بالواقع المعزز بمقر المتحف في أول أيام العيد، حيث يمكن للزوار استخدامها في التقاط الصور التذكارية مع القطع الأثرية غير المسموح بالتصوير معها، وذلك دون الحاق الضرر بها.

وأضافت فيروز فكري، نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن الجمهور أبدى سعادته البالغة بهذه التجربة المتميزة وأقبلوا عليها بشكل كبير.

يذكر أن الزائرين، يمكنهم التقاط العديد من الصور مع قطع مختلفة أو إعادة تصوير الصور المُلتقطة، ثم يتم استخراج كود خاص بها من الماكينة للحصول على الصور سواء بالطباعة أو بإرسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص بالزائرين الراغبين في الاحتفاظ بذكرياتهم داخل المتحف.