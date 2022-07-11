حظك اليوم برج الأسد الإثنين 11-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد لديه الكثير من المميزات التي تجعله يمتلك شخصية قوية ومسيطرة وناجحة في حياته العملية، ما يساعده على الترقي في الوظائف بشكل سريع، يمتلك قلبا طيبا ومحبا للآخرين بشكل كبير، ولا يترك أحدا يحتاج إلى مساعدة دون أن يقدم له يد العون، يحب تكوين علاقات جديدة مع الآخرين، كما أنه لا يحب تأجيل أعماله إلى الغد، بينما يسعى لأداء وظيفته على أكمل وجه.

لا يحب مولود برج الأسد مصادقة الأشخاص المنافقين ولا يحب الكذب على الإطلاق، ولا يستطيع أن يعيش بدون حب أيضا، ما يجعله يبحث عن شخص مناسب له ولديه نفس الاهتمامات، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

حتى ولو واجهت بعض التعقيدات، القمر في وضع داعم يساعدك أن تقوم بخيارات جيدة، فقط انتبه لحقوقك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تمدك بلمسات حانية، ويكون لها وقع رائع على من حولك.

برج الأسد والحب

لا يستطيع مولود برج الأسد أن يعيش دون أن يكون في علاقة عاطفية قوية مع أحد الأشخاص، كما أنه يحب دعم شريك حياته ويساعده على تكوين علاقات جديده ليصبح شخص اجتماعي.