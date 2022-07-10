حظك اليوم برج الجدي الأحد 10-7-2022 عاطفيا ومهنيا

تتمتع أنثى برج الجدي بالقوة والصبر والقدرة على التحمل وتجاوز الضغوط والأعباء دون كلل وملل فهي شخصية صبورة كثيرا وتتحمل المسؤولية التي تقع على عاتقها، وتردي مهامها على أكمل وجه دون أن تنتظر أحد أن يوجهها أو يأمرها.

صفات أنثى برج الجدي

لا تثق أنثى برج الجدي في أحد بسهولة فهي تحبّ التأكد من أن الشخص يستحقّ أن تشاركه أفكارها وتكشف له عن شخصيّتها، وهي صبورة ولديها ثقة كبيرة في النفس، كما أنه تنجح كثيرا في التوفير فهي تميل إلى الاقتصاد في مصروفها، فهي لا تحب التبذير أبداً، وتكون أنثى مثالية وزوجة رائعة، وعلى المستوى المهني فهي تعمل بجدّية وجهد كبيرين لجمع المال والحفاظ عليه من أجل ضمان عدم زواله.

وفيما يلي نعرض حظك اليوم وفق خبيرة الأبراج والفلك، وذلك بحسب ما قدمته عبير في تصريحات خاصة لبوابة الوطن بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

يتواجد القمر في منزلك الثاني عشر مما يدفعك لتتأمل حياتك، واليوم مناسب لمراجعة نفسك جيدا في كافة الأمور والجوانب وحساب العواقب التي يمكن أن تتعرض لها، كما يجب عليك الانتباه لحقوقك أيضا، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

عليك أتن تلتزم الصمت وتحافظ على السرية والكتمان، ويجب أن تراقب سلوكك الصحي وأن تركز على ما يحقق لك فائدة، وذلك وفقا لما ذكرته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.