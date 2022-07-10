حظك اليوم برج القوس الأحد 10-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب مولود برج القوس الإسراف ولا يستطيع حرمان نفسه من شيء ولا يستطيع أن يقاوم ما يريد شراءه أو يرغب به ويقتنع أنه يعيش في الحياة لكي يمتع نفسه يوما بيوم، ولا يبخل على نفسه كما أنه يعشق تدليل نفسه، كما أنه يتميز بالكرم للآخرين ومضياف وكريم النفس إلى حد كبير.

صفات برج القوس

مولود برج القوس عفوي في تعبيراته وكلامه وتصرفاته، كما أنه صاحب الشخصية الإرادية والعنيدة في نفس الوقت، فهو لا يعرف اليأس أبدا بل يستمد القوة من كل ما يحصل معه من معوقات وعراقيل بادئا صفحة جديدة وبكل تخطيط وبعزم قوي.

وفيما يلي نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على المستوى المهني والعاطفي وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها البوابة لمتابعيها في كافة المجالات.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن مواليد برج القوس يمرون اليوم بأحداث جيدة ويتخففون من الضغوط والأعباء التي تقع عليهم منذ فترة، كما ينجحون في إدارة شئونهم بنجاح، ويفرضون إرادتهم بذكاء، فقط انتبه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، إن القمر يتواجد في برجك وقد يجعلك ذلك تكسب الإعجاب بسهولة.