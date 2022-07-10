حظك اليوم برج الدلو الأحد 10-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مولود برج الدلو مهارة كبيرة في القدرة على التواصل مع الآخرين، فهم متحدثون جيدون ولديهم مهارة في اللغة وبراعة في الكلام والحديث وإدارة الحوار جيدا، كما أنهم أشخاص مقنعون ويعرفون يكف يتفاعلون مع الكلام والناس.

صفات برج الدلو

مولود برج الدلو شخص وفي ودائما ما يكون صديقا جيدا، كما أنهم ودودون وينجحون في إضحاك النّاس والرفع من معنوياتهم دون الرغبة في الحصول على أي مقابل لما يقومون به، وعلى المستوى المهني فهم يميلون إلى العمل في المهن الحرّة، وتناسبهم أجواء البحث دائماً، وفي الغالب ما ينجحون في مجال صيانة الأجهزة التكنولوجية، وبرمجة الحاسوب والكمبيوتر والآلات.

ونقدم فيما يلي تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، في إطار ما تقدمه لبوابة للقارئ من خدمات على مدار الساعة.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تكون اليوم جيدا من أجل تنمية أعمال أو مشروعات وتكسب دعم زملاء ورؤساء العمل سريعا وتحصل على ثقتهم، وذلك وفق حظك اليوم على المستوى المهني.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن القمر بتواجد في منزل الأصدقاء اليوم مما يجعلك تقضي أوقات مميزة تجمعك بهم كما تستمع إلى نصائحهم التي تستفيد منها فيما بعد.