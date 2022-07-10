حظك اليوم برج الحوت الأحد 10-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحوت هو شخص عاطفي يتأثر بمن حوله كثيرا ويسعى في سبيل إسعادهم والتضحية من أجلهم بكل ما أوتي من قوة، كما أنه يعمل على التضحية من أجل من يحبهم في سبيل الحصول على الراحة التي ينشدها، ويتغير مزاجه وفقا لمن حوله ف يكون سعيداً، أو مكتئباً بحسب مزاجهم.

صفات برج الحوت

ويفكر مولود برج الحوت هذا البرج بقلبه لا بعقله، ويكره مواجهة الآخرين ولا يستطيع أن يؤذي أحدا مهما تعرض منه من خيبات واحباطات وصدمات، كما أنه مضحي من أجل غيره فهو لا يستطيع أن يقول لا لأحد لأنه يشعر بأنه خذل سائله، أو تقاعس في مساعدته، وهو شخص ودود وطيب وبسيط وذكي ويحب التعاون ويتحمل المسئولية كثيرا، كما أنه محب وإذا وقع في الحب يكون شريكا جيدا كثيرا ومثالي.

وفي السطور التالية نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت بحسب ما ذكرته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

عليك ألا تكون حساسا كثيرا اليوم، ولا تدع النقد أو الاستفزاز يؤثر على نفسيتك ويعيق التقدم ويتسبب في أدائك السلبي اليوم وذلك وفق ما ينصحك به الفلك اليوم.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاته الخاصة لبوابة «الوطن»، إنه يجب عليك أن تركز على القيام بواجباتك بدون تذمر، ويمكنك التزام الهدوء وأداء كل شيء بشكل جيد.