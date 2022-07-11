حظك اليوم برج العذراء الإثنين 11-7-2022 عاطفيا ومهنيا

أنثى برج العذراء لديها شخصية حساسة ومرهفة بشكل كبير، وتحتاج إلى دعم المحيطين بعا بشطل دائم، تهتم بالمقربين منها وتحرص على مساعدتهم في تحقيق أحلامهم بشكل سريع، ويساعدها على هذا أنها تحرص على التخطيط والتنظيم لكل شيى يحدث من حولها، كما أنها لا تحب الفوضى والعشوائية على الإطلاق، ولكنها تحب أن يكون كل شيء حولها منظما ومرتبا بشكل كبير، كما أنها تهتم بالتفاصيل الدقيقة كثيرا.

وبالنسبة لرجل برج العذراء فهو لديه العديد من المميزات التي تجعل منه شخصية محبوبة لدى المحيطين به، فهو يحب الاستماع للآخرين بشكل جيد، ويحرص دائما على إيجاد حلول لجميع مشكلاتهم، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

عليك أن تلتزم بالصواب مهما كانت المغريات وعليك أن تتأنى في ردودك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، وقد يضع ضغوطا على علاقاتك، فقط عليك أن تصبر.

عيوب برج العذراء

ويمتلك مولود برج العذراء عيبا كبيرا قد يعرضه للكثير من المواقف المحرجة، فهو دائما يحرص على انتقاد الآخرين المحيطين به، ولا يترك أحد دون أن يوجه له الانتقادات، كما أنه لديه قدرة على التحليل الزائد للأمور.