حظك اليوم برج الميزان الإثنين 11-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان يحرص دائما على استخدام أسلوب الحيادية عند التعامل مع الآخرين، ولا بحب التطرف الفكري أو التمسك بقرارات خاطئة على الإطلاق، ولكنه يحب أن يمسك زمام الأمور من المنتصف، الأمر الذي يجعله يتريث كثيرا عند اتخاذ القرارات المهمة في حياته حتى لا يندم عليها بعد ذلك، كما أنه يسعى دائما لقضاء وقت فراغه برفقة أصدقائه خارج المنزل، ولا يحب التواجد في المنزل لفترات طويلة، ويحب حياة الاستقرار كثيرا ولا يحب أن يشعر بأن حياته مهددة، ويحسب جميع خطواته المقبل عليها جيدا.

حبه للتمسك بالحيادية يجعل من مولود برج الميزان شخصية عادلة، لا يحب إصدار الأحكام على الآخرين دون وجود دليل قاطع على ذلك، كما أنه يعطي الفرصة للآخرين في مشاركته بما يهتم به وما يقوم بفعله، ويبحث مولود هذا البرج دائما على الحظ اليومي الخاص بع، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يجعلك تتألق موهبة وفنا وتعتني جيدا بكل نشاط تقوم به، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمدك بحرارة المشاعر وتهتم بمن تحب وتؤثر به.

عيوب برج الميزان

ومن أبرز عيوب مولود برج الميزان أنه قد يتكاسل عن إنجاز المهام المسندة إليه بعض الشيء، ولا يحب الاستعجال في إنجاز الأشياء على الإطلاق.