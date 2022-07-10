أحمد عزمي لـ«الوطن»: تامر حسني فنان في قلبه خير كتير

أعرب الفنان أحمد عزمي عن سعادته بمشاركته كضيف شرف في فيلم «بحبك» والذي حقق نجاحا وإشادات الجمهور بعد طرحه في السينمات بدور العرض.

وقال عزمي، لـ«الوطن»: «كل الناس الحمد لله هنأتني، وسعيد بالعودة، هو الدور ضيف شرف طالع بمسي على الناس زي ما بيقولوا، وهو الفيلم جميل وفرحان بتجربة تامر جدا وببارك له على أول تجربة في الإخراج وبقوله مزيد من النجاح وإن هو إنسان وفنان في قلبه خير كتير، وهو مثال لفنان مصري واعد وربنا يوفقه في كل خطوة، أما أسرة الفيلم ربنا يوفقهم وشايف إنه المجموعة قدمت أدوارها أحسن ما يكون».

عزمي: ثنائي «تامر وهنا» لازم يستمر

وأضاف عزمي قائلا: «هنا الزاهد قدمت دورا رهيبا، أحاسيس ومشاعر كتير جدا، رأيي إن ثنائي هنا وتامر لازم يستمر في السينما، ومدحت تيخا وحمدي المرغني أسعدونا، الفيلم مجمله قصة حب جميلة تم تقديمها بطريقة كوميدية».

فيلم بحبك

فيلم «بحبك» ينافس على شباك التذاكر في دور العرض بموسم عيد الأضحى، ويضم الفيلم بجانب البطل تامر حسني عددا كبيرا من نجوم الكوميديا والشباب؛ أبرزهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، وهو من تأليف تامر حسني، ويشهد الفيلم أيضا التجربة الإخراجية السينمائية الأولى لـ تامر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار يمزج بين الكوميديا والرومانسية، حول شاب اسمه «علي» متعدد العلاقات العاطفية يقع في قصة حب مع فتاتين «حبيبة» هنا الزاهد و«ياسمين» هدى المفتي، ويتخلل الأحداث عدد من المشاهد الرومانسية والكوميديا.