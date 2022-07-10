مصدر مقرب من محمد منير ينفي شائعة وفاته: بخير ويجهز لحفل جديد

نفى مصدر مقرب من الكينج محمد منير نبأ وفاته الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مشددًا على أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن محمد منير بخير، ولم يتعرض لأي أزمة صحية كما أشيع، مطالبًا مروجي الشائعات بالكف عن إطلاق أكاذيبهم ضد الكينج.

استعدادات محمد منير لحفله في الإسكندرية

وأوضح أن منير يجري تحضيرات مكثفة استعداداً لحفله الغنائي المقرر إقامته، الجمعة المقبلة، بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة فرقة «بلاك تيما»، ومن المقرر أن يقدم باقة من أبرز أغنياته، ومنها «شجر الليمون، يونس، الكون كله بيدور، الرزق على الله، شبابيك، عايش، نعناع الجنينة»، وغيرها من الأغاني التي قدمها على مدار مسيرته الفنية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بشائعة وفاة الكينج محمد منير خلال الساعات القليلة الماضية، وزعمت بعض الصفحات تعرض الأخير لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات قبل أن تفيض روحه إلي بارئها هناك، وفقاً لمزاعمهم.

أسعار تذاكر حفل محمد منير في الإسكندرية

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر خلال الأيام الماضية، والتي تراوحت أسعارها ما بين الفئة العادية وقيمتها 250 جنيهًا، وفئة الـVIP قيمتها 450 جنيهًا، وأعلنت الشركة نفاد عدد كبير من تذاكر الحفل المتوقع أن يشهد حضور جماهيري غفير من مختلف المحافظات.

وكانت آخر أعمال محمد منير تقديمه لأغنية بعنوان «أنا رايق»، من كلمات الشاعر نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع وميكس وماستر أسامة الهندي، وكانت واحدة ضمن «ميني ألبوم» غنائي طرحه حينها، وحققت الأغنية نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ونسبة مشاهدات تخطت المليون ونصف المليون مشاهدة.