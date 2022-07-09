حميد الشاعري يكشف لـ«منى الشاذلي» حكاياته مع محمد منير وعمرو دياب

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي المطرب حميد الشاعري، في حلقة خاصة من برنامجها «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة cbc، يوم الاثنين المقبل، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

حميد الشاعري ودراسة الطيران

يستعيد الشاعري، خلال اللقاء، ذكرياته مع دراسة الطيران وأسباب انتقاله من ليبيا إلى لندن ومنها إلى مصر، وحكاية أول شريط كاسيت سجَّله على سبيل الهواية والذي كان بوابته في دخول مجال الغناء والتلحين والتوزيع الموسيقي.

حكايات حميد الشاعري مع الكينج والهضبة

ويتطرق حميد إلى علاقته بنجوم الأغنية المصرية، مشيرا إلى حكاياته مع أصدقاء عمره، محمد منير وعمرو دياب وهشام عباس ومصطفى قمر، وقصة وقفه عن العمل الموسيقي لفترة ما في مصر، وكيف كان يقدم ألحانا موسيقية لمطربين خلال تلك الفترة دون وضع اسمه عليها، وكيف كانت عودته بأغنية «نور العين» التي حققت نجاحا منقطع النظير بعد وقف العمل بهذا القرار مباشرة.

وخلال اللقاء يقدم الشاعري مجموعة من أجمل أغانيه، كما يقوم بإعادة تلحين مجموعة من أشهر الأغاني التي قدمها خلال مشواره، ليقدمها للجمهور بشكل مختلف تماما خلال هذا اللقاء.