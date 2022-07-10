ساندي تنفي عودتها لطليقها بعد ظهورهما مع ابنهما: مش لازم نجرجر بعض في المحاكم

نفت الفنانة ساندي عودتها لطليقها والد نجلها «راين»، بعد ظهورهما مؤخرا سويا بصحبة ابنهما.

ونشرت ساندي فيديو عبر تطبيق ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» توضح فيه علاقتها بأبو ابنها.

وقالت ساندي: «من إمبارح للنهارده جاتلي كمية رسايل بيباركولي ويسألوني هو أنا وأبو ابني رجعنا بقولكوا، لا مرجعناش ومش معنى إننا بنخرج راين وإننا منجحناش مع بعض مش لازم نجرجر بعض في المحاكم ده مش وضع طبيعي، الوضع الطبيعي إننا نكون كويسين مع بعض ونعامل بعض بالحسنى لأننا عشنا مع بعض وأكلنا عيش وملح وده طبيعي اللي مش طبيعي اللي الناس بتفكر فيه دلوقتي».

ساندي تدخل مجال الديكورات

وفي مايو الماضي، أعلنت المطربة ساندي دخولها مجال تصميم الديكور، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشرت ساندي مجموعة صور من تصميماتها، كتبت: «وقت كورونا لما كلنا كنا في البيت وشغلي اتأثر جدا فكرت ابتدي مشروع في حاجة أنا شغفي فيها وهي التصميمات والديكور، وكنت خايفة من المسؤولية في البداية لكن كنت قدها ما استسلمتش لفكرة إني ما بعرفش أعمل حاجة غير إني أغني».

وأضافت: «الحمد لله نجحت وعملت أكتر من حاجة هتشوفها في الأكاونت الخاص بمشروعي، يا رب تكون الحكاية دي فيها حافز لكل حد بيفكر يعمل حاجة مختلفة عن اللي اتعود عليه وخايف يبتديها».