إقبال كثيف للمواطنين على الحدائق والمتنزهات فى ثانى أيام العيد

«الرى» تكثف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء

شهد اليوم الثانى من أيام عيد الأضحى، اليوم، إقبالاً كبيراً للمواطنين على الحدائق والمتنزهات، فيما كثفت المحافظات من أعمال النظافة.

توافد على العبّارات النيلية بأسيوط.. وتوزيع ٣٠ ألف كيس قمامة على رواد الحدائق بالجيزة

وفتحت حدائق القناطر الخيرية أبوابها أمام الزوار من السابعة صباحاً، وكلف الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، باستمرار رفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات، كما تم تعقيم الحدائق بالتنسيق مع مسئولى وزارة الصحة، إلى جانب تكليف فريق عمل من مهندسى وعمال الوزارة بالقناطر بأعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق خلال العيد.

وقال «عبدالعاطى» فى بيان أمس، إن أعمال التطوير الجارية فى حدائق القناطر الخيرية يتم تنفيذها ذاتياً بأجهزة الوزارة، واعتماداً على مهندسى وعمال الوزارة، وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

وكانت «الرى» قد انتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية، التى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة، والمقامة على مساحة 13 فداناً، كما انتهت من تطوير حديقة المركز الثقافى بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمسطح 8 أفدنة، كما تم الانتهاء من تطوير حديقة التوفيقية وجارٍ استكمال أعمال التطوير بالتوسعة الإضافية لها بمساحة إجمالية 3 أفدنة، كما سيتم البدء قريباً فى تطوير مساحة 4 أفدنة على هويس الرياح البحيرى بمدينة منشأة القناطر بالجيزة.

«الزراعة» ترفع الاستعداد فى حديقتى الحيوان والأورمان.. وحملات لرصد مخالفات البناء بالقليوبية

من جانبه، قال الدكتور محمد القرش، «متحدث الزراعة»، فى تصريحات اليوم، إن الوزارة عملت على تطوير وتجهيز كل الحدائق لاستقبال المواطنين، ورفع درجة الاستعداد القصوى بحديقتى «الحيوان والأورمان»، وكل الحدائق التابعة بالقاهرة والمحافظات خلال أسبوع الإجازة، كما تم رفع درجة الاستعداد للأطباء العاملين بالمجازر لتوفير الخدمات باستمرار للمواطنين الراغبين بالأضحية والذبح، بالتنسيق مع «التنمية المحلية» لتوفير الذبح للمواطنين مجاناً.

وشددت وزارة التنمية المحلية على العاملين فى المحليات بضرورة تكثيف حملات نظافة الشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات طوال أيام العيد، ورفع أى مخلفات على مدار الساعة، وإلغاء الإجازات لقيادات المحليات خلال أيام العيد، مؤكدة أهمية القيام بأعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، مع الوجود اليومى لرصد أى حالات للتعدى على الأراضى الزراعية بالتبوير أو البناء، وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع مديريات الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشكلت الوزارة غرفة عمليات مركزية بالوزارة على مدار الساعة، تحسباً لأى طوارئ أو مشكلات يتم رصدها والتعامل معها أولاً بأول، خاصة أى شكاوى ترد من المواطنين متعلقة بأسعار السلع واللحوم وتعريفة ركوب المواصلات، كما تتلقى الوزارة الشكاوى من خلال مبادرة «صوتك مسموع»، على الخط الساخن 15330 وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783.

وفى محافظة الجيزة، كلف المحافظ اللواء أحمد راشد، هيئة النظافة والأحياء والمراكز باستكمال جهود رفع المخلفات، والتأكد من تفريغ صناديق القمامة أولاً بأول، والاهتمام بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، وتنظيم حملات كنس للشوارع الرئيسية والفرعية والحفاظ على المظهر الحضارى لها مع الدفع بصناديق قمامة إضافية، وعدم السماح بوجود مخلفات تابعة لمحال الجزارة أو أماكن بيع اللحوم والمحال والمطاعم حفاظاً على البيئة والتخلص الآمن من مخلفات الذبح، وعدم السماح بإلقاء المخلفات بنهر الطريق.

وأكد «راشد»، خلال جولته الميدانية لمتابعة حالة النظافة بالشوارع وجهود رفع المخلفات، أمس، إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية وكرداسة ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق خلال العيد، لتنظيم الورديات على مدار اليوم وضمان عدم تأثر حالة النظافة بالشوارع، لافتاً إلى توزيع ٣٠ ألف كيس قمامة مجاناً على رواد الحدائق والمتنزهات أول أيام العيد من إجمالى ١٥٠ ألف كيس تم تجهيزها لتوزيعها لتسهيل أعمال جمع القمامة ونقلها بالسيارات من أمام الحدائق إلى المقلب العمومى بشبرامنت.

وأشار «راشد» إلى أن المجازر الحكومية بالمحافظة استقبلت ١٠٥١ أضحية للمواطنين للذبح، حيث تمت إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين للتسهيل عليهم، وتجنب الذبح بالشوارع والطرق حفاظاً على البيئة والمظهر العام، مشيراً إلى أن المجازر ستظل تستقبل المواطنين بالمجان طوال أيام العيد.

وأوضح المحافظ استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى شن حملات لتطبيق قرار حظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحى دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطرى، وكذا فرض غرامة على المخالف مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتى الشئون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات، مشيراً إلى أنه تم تحرير ١٤ محضراً تموينياً لمخابز مغلقة فى أول أيام العيد دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.

وأكد «راشد» استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومتابعة غرف العمليات على مستوى الأحياء والمديريات والمرافق العام والخدمات فى تلقى شكاوى وبلاغات المواطنين أثناء الإجازة.

وفى أسيوط، قال المحافظ اللواء عصام سعد، إن الحدائق والعبّارات النهرية التابعة للمحافظة، وجميع الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والأحياء، شهدت توافداً كبيراً من المواطنين فى الساعات الأولى، أمس، وسط أجواء من الفرحة والبهجة وسط انتشار أمنى مكثف لتأمينهم، وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية فى الميادين العامة، وبجوار الحدائق تحسباً لأى طوارئ.

وأشار «سعد»، فى بيان أمس، إلى أن جميع الحدائق التابعة للمحافظة قد فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال المواطنين، ومنها حدائق الفردوس بمدينة أسيوط، والربوة بالغنايم، وناصر بمدينة أبوتيج، ومتنزهات ديروط، وممشى أهل أسيوط بحى شرق، ومختلف المتنزهات بالمراكز والأحياء، إضافة إلى مشروعات العبارات النهرية الذى استقبل المحتفلين بالعيد وسط الحدائق على النيل، وقضاء أفضل الأوقات والاستمتاع بالوسائل الترفيهية وألعاب الأطفال والعروض الفنية، لافتاً إلى أن حديقة الفردوس وممشى أهل أسيوط شهدا تطوراً كبيراً ما جعلهما مقصداً للزوار، ومن المتوقع زيادة الإقبال.

وأكد المحافظ أنه كلف رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الجولات الميدانية وتفقد الحدائق والمتنزهات، وحل أية مشكلات قد تطرأ، وتوفير المناخ الجيد للمواطنين للاستمتاع بإجازة العيد، وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير خدمات الحماية المدنية والمرور وتكثيف الحملات الدورية لتسهيل الحركة المرورية، والحد من الزحام مع نشر الخدمات المرورية وأجهزة الرادار على الطرق لمواجهة السرعات الزائدة، فضلاً عن نشر وحدات المسطحات النهرية لتأمين الرحلات النيلية التى تنطلق من المرسى السياحى بحديقة الفردوس، إضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لرفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والدفع بسيارات إسعاف مجهزة بجوار الحدائق والمتنزهات للتعامل مع أى حالات طارئة قد تحدث.

وفى القليوبية، أكد المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، أنه سيتم عمل حملات مفاجئة لرصد أية مخالفات بناء وتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مكلفاً وحدة المتغيرات المكانية برصد أية تعديات على مدار الساعة، خاصة خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية.

ووجّه «الهجان» برفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدى لأى محاولة للبناء المخالف، مشدداً على رؤساء المدن والوحدات القروية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات بناء وإزالتها فوراً، مؤكداً ضرورة محاسبة المقصرين فى القيام بأعمال المتابعة، مشيداً بوحدة المتغيرات المكانية التى ترصد على مدار الساعة أية تعديات، ويتم إبلاغ رؤساء المدن والوحدات المحلية والأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مكلفاً رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة بالحملات.