قانوني: عقوبة تزوير أختام اللحوم تصل للحبس والغرامة

مع دخول عيد الأضحى المبارك بدأ المسلمون في شراء الأضحية، ومن الناس من يقوم بشراء اللحوم من المجازر المختلفة، لذلك يجب توضيح عقوبة تزوير أختام اللحوم، لأن ذلك الفعل يدل على أن اللحوم تم ذبحها خارج الأماكن المخصصة، ومن الممكن أن تكون غير صحية.

جريمة تزوير أختام اللحوم

وفي هذا الصدد قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إن جريمة تزوير أختام اللحوم، وهو أن يقع الذبح خارج السلخانة المعدة لذلك وهو معاقباً عليها طبقاً لأحكام المادتين 137 فقرة أ ، 143 فقرة و من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.

عقوبة تزوير أختام اللحوم

وأوضح أستاذ القانون بجامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة تزوير أختام اللحوم وفق قانون الزراعة تكون بالحبس مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تذوير أختام اللحوم

وأضاف «سعداوي»، أن عقوبة تزوير أختام اللحوم تطبق على كل من خالف إحدى المادتين 136، 138 من قانون الزراعة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود أ ، ب ، ج ، د ، ه من المادة 137 من القانون، و تحدث البند أ على: «تحديد شروط ذبح الحيوانات و نقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التى تفرض على الذبح».

عقوبة الذبح خارج السلخانة

وأشار مصطفى السعداوي، إلى أن المادة 12 من قرار وزير الزراعة رقم 45 لسنة 1967 بشأن ذبح الحيوانات و تجارة اللحوم و الصادر نافذاً للقانون رقم 53 لسنة 1966 قد قضت بـ: «يحظر أن تعرض للبيع أو تباع لحوم الحيوان في البلاد التى تدخل في دائرة المجزر أو نقطة الذبح ما لم يكن قد ذبح في سلخانة عامة»، ومن ثم فإن تزوير أختام اللحوم يفترض بطبيعة الحال الذبح خارج السلخانة بما يعرض للعقوبات السابقة.