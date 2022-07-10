«التموين»: تخفيض أسعار اللحوم الحمراء بالمجمعات الاستهلاكية خلال عيد الأضحى

قال المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين، إن الاستعداد لعيد الأضحى المبارك من قبل وزارة التموين والشركة القابضةK بدأ منذ شهر ونصف تقريبًا.

ضخ 200 طن لحوم سودانية طازجة يوميًا

وأضاف «عبد العزيز»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري في «حال بلدنا» على «الراديو 9090»، أن خطة وزارة التموين للاستعداد لعيد الأضحى، يتم تطبيقها من خلال عدة محاور أولها مضاعفة الكميات المعروضة من السلع واللحوم، نظرًا لزيادة معدلات الاستهلاك من قبل المواطنين خلال العيد، إذ تم ضخ كمية كبيرة من اللحوم السوداني الطازجة تقدر بنحو 150 إلى 200 طن يوميًا في منافذ الشركات العامة التي تبلغ نحو 1350 منفذًا في 27 محافظة.

وأوضح العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين، أنه تم توفير سيارات متنقلة محملة بكافة أنواع اللحوم والدواجن بالمناطق غير المتوفر بها فروع جمعيات أو فروع استهلاكية.

تخفيض أسعار اللحوم بتوجيهات من وزير التموين

ولفت إلى أن أسعار اللحوم الحمراء المبردة أو المذبوحة 135 جنيهًا، واللحوم السوداني الطازجة 115 جنيهًا واللحوم المجمدة البرازيلي 185 جنيهًا، منوهًا بأنه تم تخفيض هذه الأسعار بناء على توجيهات من وزير التموين، إذ أنها تعد أقل من الأسعار المعروضة بالأسواق بنحو من 25% إلى 30% تقريبًا.