عايدة رياض: منتدى المتحدة للإبداع سيكون ثورة فنية عظيمة

أبدت الفنانة عايدة رياض سعادتها بمبادرة المتحدة بتنفيذ توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باكتشاف المواهب في مختلف المجالات.

وقالت عايدة رياض لـ«الوطن»، إن مبادرة منتدى المتحدة للإبداع والذي أطلقته المتحدة من أجمل الأخبار في الدنيا، «في الواقع كنت بحزن جدا عندما أجد في الخارج برامج لاكتشاف المواهب، ولا يوجد لدينا، أقول إزاي وإحنا بلد الفن، وسعدت جدا لمبادرة المتحدة شيء عظيم ومشرف جدا».

وأضافت عايدة رياض قائلة: «ما سيحدث سيكون ثورة فنية عظيمة، هناك مواهب في العديد من المجالات تلجأ لي، معتقدين أنني أستطيع أن أدلهم على الطريق، ولا يدرون أن الموضوع ليس سهلا، ولكن وجود مثل هذه المبادرات سيكشف مواهب حقيقة في جميع المجالات، سواء فن أو تلحين أو مؤلفين ومخرجين ومصوريين».

واختتمت قائلة: «بنشكر سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بالمواهب والفن».

منتدى المتحدة للإبداع

وأعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في المجالات كافة، وإتاحة الفرصة لهم، فإنه تقرر عقد «منتدى المتحدة للإبداع» قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت الشركة أن الأعمال التجهيزية للمنتدى بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج «الدووم»، وما حققه من نجاحات، أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب من المبدعين بمحافظات مصر كافة.

ومن المنتظر أن يشكل منتدى المتحدة للإبداع قوة دفع كبرى لحركة الإبداع المصرية، بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة، ويتسع لأحلامها، خاصة أن الإبداع كان وما زال مكون رئيسي للشخصية المصرية.