رامي صبري يحتفل بتصدر «انتي جنان» قائمة أفضل الأغاني العربية على سبوتيفاي

احتفل المطرب رامي صبري مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر أغنية «انتي جنان» قائمة أفضل الأغاني العربية.

ونشر رامي صبري بوستر الأغنية وعلق عليه قائلا: أغنية «إنتي جنان» رامي صبري يتصدر المراكز الأولى في قائمة أفضل الأغاني العربية على سبوتيفاي أكبر منصة موسيقية في العالم.

أغنية «أنتي جنان» لـ رامي صبري من كلمات عمر قريبة وإسلام الجريني وألحان تيام علي وتوزيع وماكساج وماستر جلال الحمداوي.

رامي صبري فخور بأغنية انتي جنان

وأعرب رامي صبري عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات إنستجرام، عن سعادته بالأغنية قائلا: «فخور جدا جدا بأغنيتي الجديدة إنتي جنان، وإني قدرت أعمل أغنية مختلفة تماما عن العادي والمتوقع، وده دايما اللي عايز أقدمه للجماهير المحترمة اللي بتفهم، بشكر الفنانين المبدعين اللي اشتغلوا على الأغنية واحد واحد، وأولهم الموزع المبدع صديقي جلال الحمداوي موزع موسيقي مختلف وفنان حقيقي وكل شغلنا مع بعض بيكون مختلف شكرا على الأغنية الحلوة أوي أوي».