رامي صبري: فخور جدا بأغنيتي الجديدة «إنتي جنان»

أعرب الفنان رامي صبري عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بنجاح أغنية الجديدة «إنتي جنان».

كتب رامي صبري عبر حسابه: «فخور جدا جدا بأغنيتي الجديدة أنتي جنان، وإني قدرت أعمل أغنية مختلفة تماما عن العادي والمتوقع، وده دايما اللي عايز أقدمه للجماهير المحترمة اللي بتفهم، بشكر الفنانين المبدعين اللي اشتغلوا على الأغنية واحد واحد، وأولهم الموزع المبدع صديقي جلال الحمداوي موزع موسيقي مختلف وفنان حقيقي وكل شغلنا مع بعض بيكون مختلف شكرا على الأغنية الحلوة اوي أوي».

صبري: بقدم شاعر جديد وملحن موهوب

وأضاف رامي: «بقدم لأول مرة شاعر أنا شايف أنه مختلف إسلام الجريني ألفاظه جريئة وجديدة، بتوقع له نجاح كبير في الفترة القادمة، كمان بقدم ملحن شاطر وموهوب جدا وهو تيام علي، وبتوقع له نجاح مختلف الفترة اللي جاية».

واختتم رامي صبري قائلا: «أخيرا غنتي جنان أغنية صيفية مبهجة لأجواء الصيف والفرح استمتعوا».

أغنية إنتي جنان

وطرح الفنان رامي صبري امس أغنيته الجديدة «إنتي جنان» والتي حققت في أولى ساعات من طرحها نصف مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

أغنية «أنتي جنان» لـ رامي صبري من كلمات عمر قريبة وإسلام الجريني وألحان تيام علي وتوزيع وماكساج وماستر جلال الحمداوي.