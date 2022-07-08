الجمهور يتهم رامي صبري بتقليد عمرو دياب بعد طرح «أنتي جنان»

احتلت أغنية رامي صبري الجديدة «أنتي جنان» ترند رقم 26 على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بعد أن طرحها مساء أمس، لتحقق أكثر من 343 ألف مشاهدة في يوم واحد، وكتب رامي صبري على الفيسبوك: «باريس أوروبا.. ترند».

وأثار تعليق رامي صبري على تصدر أغنيته الجديدة التريند، انتقاد رواد مواقع التواصل ضده، إذ وصفوا أغنيته وتعليقه بأنه يقلد عمرو دياب، خاصة أن الهضبة طرح منذ عدة أيام بوستر أغنيته الجديدة «باريس»، بينما تضمنت أغنية «أنتي جنان» كلمة «باريس أوروبا».

الجمهور يتهم رامي صبري بتقليد عمرو دياب

وكتب أحد المتابعين تعليقا على منشور رامي صبري: «في واحد أنت بتقلده، نزل بوستر بس قلب الدنيا وبقى ترند، وأنت بتحلم بالترند».

وكتب مستخدم آخر: «اهدى يا رامي ده في طوفان جاي في السكة، ولا باريس أوروبا ولا حتى باريس سان جيرمان، الهضبة نازل يا رامي بقنابل، كلكم حلويين وناجحين بس اهدى شوية».

كما كتب أحد المتابعين: «مش هي اسمها أنتي جنان؟».

رسالة رامي صبري لجمهوره

وكتب رامي صبري على «فيسبوك»: «فخور جدًا جدًا بأغنيتي الجديده أنتي جنان، وإني قدرت أعمل أغنية مختلفة تمامًا عن العادي والمتوقع، وده دايما اللي عايز أقدمه للجماهير المحترمة اللي بتفهم».

وأضاف: «بشكر الفنانين المبدعين اللي اشتغلوا على الأغنية واحد واحد وأولهم الموزع المبدع صديقي جلال الحمداوي، موزع موسيقي مختلف وفنان حقيقي، وكل شغلنا مع بعض بيكون مختلف، شكرًا على الأغنية الحلوة أوي أوي، بقدم لأول مره شاعر أنا شايف إنه مختلف اسلام الجريني، ألفاظه جريئة وجديدة وبتوقع له نجاح كبير في الفتره الجاية».

وختم كلامه: «كمان بقدم ملحن شاطر وموهوب جدًا وهو تيام علي، وبتوقع له نجاح مختلف الفترة اللي جاية، أخيرًا أنتي جنان أغنية صيفية مبهجة لأجواء الصيف والفرح، استمتعوا».