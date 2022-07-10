وائل جسار يحقق نصف مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة «أنا مش مصدق»

تخطت أغنية الفنان وائل جسار الجديدة «أنا مش مصدق»، حاجز نصف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال 24 ساعة من طرحها.

الجمهور يشيد بأغنية وائل جسار «أنا مش مصدق»

أغنية «أنا مش مصدق» لوائل جسار، من كلمات منصور الشادي، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

وقد لاقت أغنية وائل جسار الجديدة، «أنا مش مصدق»، إشادات عديدة من جمهوره، حيث تشهد عودته إلى الأغاني الدرامية التي اشتهر بها على غرار أغنيته الشهيرة «مشيت خلاص».

كلمات أغنية وائل جسار «أنا مش مصدق»

وتقول كلمات أغنية وائل جسار «أنا مش مصدق»:

أنا مش مصدق إننا مش ويّا بعض

ولا يوم هصدق إنك إنت سبتني

أنا كل يوم بقول لروحي أكيد ده بُعدو

هينتهي وترجع تقولي وحشتني

أنا كل يوم بعدي على نفس الأماكن

وأفتكر لمسة إيديك وكلام عينيك وألاقي

حبك جوة مني لسه ساكن

وقلبي مش ممكن هيبقي إلا ليك

حفل وائل جسار في لبنان

ويحيي الفنان وائل جسار، حاليا حفلا غنائيا ضخما في لبنان ضمن حفلات موسم جدة وعيد الأضحى، ومن المقرر أن يشدو بباقة من أجمل أغانيه، ومنها «غريبة الناس، عيان، بتوحشيني، يا ما خبيت بعيني، مشيت خلاص، خلي الفراق»، ولأول مره يُغني أغنيته الجديدة «أنا مش مصدق» بشكل مباشر بعد أن أطلقها منذ 24 ساعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن الفنان وائل جسار، أحيا حفلا غنائيا ناجحا، على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمصر، في مارس الماضي، ورفع شعار كامل العدد.