وائل جسار: أنا ضد أغاني المهرجانات وهاني شاكر يحمي الفن من الابتذال

كشفت الفنان اللبناني وائل جسار عن رأيه في أغاني المهرجانات، وقرار نقابة المهن الموسيقية في مصر بوقف بعض مطربي المهرجانات، لتقنين أوضاع هذا النوع من الأغاني، حفاظًا على الذوق العام.

وائل جسار: أؤيد قرارات هاني شاكر فهو يحمي الفن الأصيل

وقال وائل جسار إنه ضد أغاني المهرجانات كألحان وكلمات، وأنه مؤيد لقرار نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر بتقنين أوضاع أغاني المهرجانات في مصر: «هاني شاكر بيحمي الفن الأصيل والفن العربي، من الأعمال الدونية والأعمال اللي مافيها مستوى، فالبتالي هو مش بيوجه السهام للأشخاص، هو بيوجهها لأعمالهم، ليحسنوا من أعمالهم الفنية، ويقدموا فن يليق بالمستوى السمعي للناس والذوق العام».

وائل جسار: أنا ضد أغاني المهرجانات

وأضاف «جسار»، خلال وجود كضيف في برنامج «The insider بالعربي»: «أنا ضد أغاني المهرجانات ولكن للأسف بنلاقي إن عليها رواج كبير من قبل الناس، فالحق مش كله عليهم، لا جزء من الناس اللي بتصفق وتروج لتلك الأغاني المبتذلة».

وائل جسار يهدي زوجته «كفتة» في الفلانتين

وحرص الفنان وائل جسار على تهنئة جمهوره بعيد الحب مؤخرًا، مشيرًا خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة» عبر قناة «ETC»، أنه قدم لزوجته «كفتة» في الفلانتين.

وتابع «جسار» أنه سيقوم بشراء هدية أخرى لزوجته، لأنه إذا لم يشتري لها هدية ستقوم بطرده من المنزل يومين أو ثلاث أيام.

أخر أعمال وائل جسار

يذكر أن وائل جسار طرح مؤخرًا أغنية بعنوان «عيان» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها، وهي من كلمات محمد كياتي، وتوزيع محمد يحيى.