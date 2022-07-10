هدى: «أنا بين نارين» وش السعد عليا.. وبنتي صوتها حلو بس هبعدها عن الوسط

قالت المطربة هدى إن أغنيتها «أنا بين نارين» وش السعد والخير عليها، خاصة أن المنتج لم يكن يرغب في ضمها للألبوم ولكن بعد الإصرار عليها و«الزن» وافق، متابعة: «انت بتعمل اللي عليك والباقي على ربنا وكانت وش السعد عليا وعلى المنتج ومندمش».

بنتي صوتها حلو وهحاول أبعدها عن الوسط

وأضافت هدى خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمها الإعلامي رامي رضوان، اليوم الأحد، أن كل الأغاني التي صوَّرتها فيديو كليب كانت وش السعد عليها مثل «زكي يا زكي» و«اندهلي حد كبير أكلمه» و«اصطبحت بوش مين»، و«ما تسأل يا عم عليا».

وكشفت المطربة هدى أن ابنتها «جميلة» صوتها حلو في الغناء، قائلة: «صوتها حلو جدا بس بتتكسف جدا، وإنجلش جدا حاجات مش بفهمها، بس أنا مش حابة إنها تغني، لكن لو مصممة الموهبة بتغلب، وهحاول بقدر الإمكان أبعدها وأقولها لأ لأن الوسط الفني صعب»، لافتة إلى أنها تحب المنزل ولا تختلط مع الوسط الفني بشكل كبير، «أنا بيتوتية جدا، يا دوب سلام سلام بس».

بتفرج في التليفزيون على أجنبي بس

ولفتت إلى أنها كانت تعاني مع التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي حتى ولادة ابنتها، متابعة: «عندي مشكلة عن السوشيال ميديا واليوتيوب لما كانت صغيرة بنتي هي اللي علمتني اليوتيوب من حوالي أكتر من 5 سنين، ولما بتفرج على التلفزيون بتفرج على أجنبي ورعب بس».