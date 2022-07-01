هدى المفتي تنشر كواليس التحضير لـ كيرة والجن بملابس «نرجس»

نشرت الفنانة هدى المفتي مجموعة صور لها من كواليس تصوير مشاهدها في فيلم بحبك مع تامر حسني وتجسد من خلاله شخصية ياسمين، وفيلم كيرة والجن وتجسد من خلاله شخصية الراقصة نرجس، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

تجسد هدى المفتي شخصية الراقصة نرجس في كيرة والجن

ونشرت هدى المفتي صورًا أثناء تحضيرها للشخصيتين بصحبة الماكييرة آية عبد الحميد، وعلقت عليها عبر حسابها بإنستجرام قائلة: شخصيتان مختلفتان ونفس الماكيرة السينمائية آية عبد الحميد، ياسمين ونرجس.

وظهرت وهي ترتدي بدلة رقص، حيث تجسد شخصية الراقصة نرجس في أحداث فيلم كيرة والجن، مع كريم عبد العزيز وأحمد عز، وهند صبري، وأحمد شاهين، وسيد رجب، وأحمد مالك، وعلي قاسم، عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وتعتمد لوك الشعر القصير في شخصية ياسمين مع تامر حسني

وتجسد شخصية ياسمين، خلال أحداث فيلم بحبك، أمام تامر حسني وهنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومدحت إسماعيل الشهير بـ تيخا، قصة وسيناريو وحوار وإخراج تامر حسني، وظهرت بشعر قصير بخلاف الشعر الطويل الذي اعتادت الإطلال به على جمهورها.

كما تجسد شخصية غالية في أحداث فيلم عمهم مع محمد إمام، ومحمد سلام، وأيتن عامر، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، والشحات مبروك، ومحمد ثروت، تأليف وسام مدني، إخراج حسين المنباوي.