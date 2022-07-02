هدى المفتي: تعلمت الرقص الشرقي من أجل «نرجس» في فيلم كيرة والجن

تجسد الفنانة هدى المفتي، شخصية راقصة شعبية لأول مرة، في أحداث فيلم كيرة والجن، الذي بدأ عرضه في دور السينما اليومين الماضيين من عيد الأضحى، أمام النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، وحقق إيرادات تزيد عن 8 ملايين جنيه.

هدى المفتي تلعب دور راقصة في فيلم كيرة والجن

وتؤدي هدى المفتي، شخصية الراقصة نرجس التي تعمل داخل إحدى الحانات الليلية، وتلعب دورًا هامًا في الفيلم الذي تدور أحداثه عن الفترة الزمنية التي تخص الاحتلال الإنجليزي لمصر، في عام 1919.

وتدربت هبة المفتي بحسب بتصريحات صحفية سابقة لها، على الرقص لفترة طويلة لإتقان خطواتها وتحركاتها على المسرح، وأشارت إلى أن مخرج الفيلم مروان حامد استعان لها بمدرب رقص شرقي ليتعامل معها ويدربها قبل التصوير.

عن رواية 1919

فيلم كيرة والجن عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، ويشارك أحمد عز وكريم عبد العزيز عدد من النجوم بطولة الفيلم، أبرزهم هند صبري، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، سيد رجب، وأحمد شاهين.

وأقيم العرض الخاص للفيلم في الساعات الماضية، حضره عدد من نجوم الفن لتهنئة أبطال كيرة والجن، وحرص أبطال الفيلم على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور.