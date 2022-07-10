عاجل.. مصرع أسرة من 3 أفراد في انقلاب سيارة بالشرقية

لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة، وهم رجل وزوجته وطفلتهما، مصرعهم في محافظة الشرقية، مساء اليوم الأحد ثاني أيام عيد الأضحى، نتيجة انقلاب سيارة على الطريق بين مدينة الصالحية الجديدة ومدينة الحسينية، شمال المحافظة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة على طريق «الصالحية الجديدة - الحسينية»، مما أسفر عن مصرع رجل يبلغ من العمر حوالي 45 سنة، وزوجته في منتصف الثلاثينيات، وطفلتهما البالغة من العمر حوالي 3 سنوات.

جرى نقل الجثامين إلى المستشفى المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات.