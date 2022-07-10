محافظ الشرقية يتابع أعمال النظافة بشوارع الزقازيق خلال العيد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الاهتمام بالمناطق الشعبية ورفع كفاءة البنية التحتية بها، وتقديم خدمات لائقة لقاطنيها، من رفع للقمامة، وتنفيذ أعمال تبليط الشوارع الضيقة بها ببلاط «الإنترلوك»، وطلاء واجهات المنازل، وصيانه أعمده الكهرباء، من أهم أولوياته لتوفير البيئة الملائمة للمواطنين بتلك المناطق.

توفير جو بيئي وصحي للمواطنين

جاء ذلك خلال جولة محافظ الشرقية بمنطقة «كفر الزقازيق بحري»، اليوم الأحد ثاني أيام عيد الأضحى، لمتابعة أعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول من الشوارع، لتوفير جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك الاطمئنان على الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة خلال أيام العيد، والوقوف على أعمال الرصف والتطوير الجارية بها، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يولي اهتماماً كبيراً بتطوير المناطق القديمة، لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

المحافظ يتابع موقف أعمال الرصف والتطوير

وخلال جولته بمنطقه كفر الزقازيق بحري، تابع محافظ الشرقية موقف أعمال الرصف والتطوير الجارية بالشوارع الجانبية والضيقة، المتفرعه من شارع «عز الدين حافظ»، والمؤدية إلى شارع «رمضان»، وصولاً إلى شارع «الحاجة حكمت»، باستخدام بلاط «الإنترلوك»، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 ملايين و30 ألف جنيه، منحة أوروبية، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من بنك الاستثمار، ويأتي هذا إستمراراً لأعمال التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق، خاصةً المناطق القديمة منها.

استكمال خطة التطوير بحي ثاني الزقازيق

وكلف المحافظ رئيس حي ثاني الزقازيق باستكمال خطة التطوير، بإدراج باقي الشوارع في نطاق الحي، ضمن خطة الرصف، وتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لرصفها وتبليطها ببلاط «الإنترلوك»، مؤكداً أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بكافة المناطق القديمة بالمدينة، وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة انتهت من إقامة ممشى على «بحر مويس»، بطول 169 متراً، وبعرض 2.5 متر، بتكلفة 4.2 مليون جنيه، بمنطقة «كفر الزقازيق بحري»، حيث شمل إقامة مسطحات خضراء وأعمدة إنارة وأحواض زهور ومقاعد وبرجولات لجلوس المواطنين، ليصبح متنفساً ومتنزهاً لهم، يليق بأبناء المدينة.