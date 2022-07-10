«صحة الشرقية» تناقش خطة تطوير الخدمة الطبية بمستشفى الزقازيق العام

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع الإدارة العامة للطب العلاجي، وإدارة مستشفى الزقازيق العام، لمناقشة خطة العمل بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وتطوير الخدمات الطبية بمستشفى الزقازيق العام، وذلك بمكتب مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، بحضور مدير عام الطب العلاجي ونائبه، ومدير إدارة المستشفيات، ومسئولة الكلى الصناعي، ومدير مستشفى الزقازيق العام.

مناقشة خطة العمل بمستشفيات الصحة

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل بمستشفيات الصحة بالمحافظة، خلال عطلة عيد الأضحى، وما تم تنفيذه بشأن رفع درجة الاستعداد القصوى بها، وتوافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال والطعوم، وفصائل الدم ومشتقاته، وتعزيز تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، خلال فترات النوبتجية والسهر، كما ناقش وكيل الوزارة خطة تحويل الحالات المرضية الحرجة ومصابي الحوادث بين المستشفيات، وفقاً للبروتوكول المتفق عليه، بما يتناسب مع التشخيص الطبي للحالة، ومدى توافر الخدمة بالمستشفيات المركزية في التخصصات النادرة، وتوافر الأجهزة الطبية اللازمة لاستكمال الفحوصات الطبية مثل الأشعة المقطعية وغيرها.

استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية

كما ناقش وكيل الوزارة، خطة استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بمستشفى الزقازيق العام، والخطة الزمنية للانتهاء من الأعمال وتشغيل الأقسام، ضمن خطة المديرية لتطوير المستشفيات للسنة المالية السابقة والحالية، وما تم إنجازه لرفع كفاءة أقسام العمليات الجراحية وقسم الجراحة الداخلي، والذي تقدر تكلفته بمبلغ 2.3 مليون جنيه، دعم من ميزانية المديرية.

وناقش وكيل الوزارة، خطة تقديم الخدمة في الأماكن البديلة لحين الانتهاء من أعمال التطوير، وما تم إنجازه وفقاً للخطة الموضوعة بشأن صيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفى، وكذلك مؤشرات الأداء بالأقسام المختلفة، وتقييم أداء الفئات المختلفة من القوى البشرية، موجهاً بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال الجارية بالمستشفى.