سعر الدولار اليوم الإثنين 11-7-2022 في البنوك المصرية

يواصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك والمؤسسات المصرفية، تزامنًا مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، والإجازة الرسمية التي أعلنها البنك المركزي للعاملين في القطاع المصرفي، في الفترة من السبت 9 يوليو وحتى 16 يوليو الجاري.

وفي إطار سلسة الخدمات اليومية المستمرة التي تقدمها بوابة «الوطن»، لقرائها ومتابعيها، نرصد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية، وفقاً لآخر تعاملات وردت في مختلف البنوك، يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022، وأخر تحديث عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، التي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي والأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي سعر 18.82 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار في البنك الأهلي فسجل 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

فيما وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي والكويت الوطني

وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر العملة الأمريكية نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بنحو 18.79 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنكي قناة السويس الإسكندرية

كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 18.91 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء.

وفي بنك الإسكندرية وصل سعر الدولار إلى 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.

موعد انتهاء إجازة البنوك

ومن المقرر أن يبدأ العمل في البنوك مرة أخرى بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى التي منحها البنك المركزي المصري للعاملين بالقطاع المصرفي، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 17 يوليو، بعد إجازة استمرت 9 أيام.

مخاوف الركود العالمي تدعم الدولار عالميا

يذكر أن مؤشر الدولار الأمريكي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.91%، بحسب النشرة الأسبوعية للبنك المركزي المصري.

وأوضحت النشرة أن هذا الارتفاع الذي بلغه في منتصف شهر يونيو، يعمل على استقرار الدولار أدنى بقليل من أعلى مستوياته التي سجلها خلال 20 عامًا، حيث جاء صعود الدولار على خلفية عودة المخاوف بشأن ركود عالمي، وارتفاع معدل الطلب من قبل المستثمرين.