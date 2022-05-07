أخبار روسيا.. نائب الفيدرالي الروسي: «الحرب على أوكرانيا كانت حتمية»

تطورات جديدة تشهدها أخبار روسيا وأوكرانيا حيث أعلنت كييف أنّها أجلت، اليوم السبت، جميع النساء والأطفال وكبار السن من مصنع صلب محاصر في ماريوبول، والذي يعد أحد أهداف الحرب الروسية الرئيسية، حيث قصفت القوات الروسية مصنع الصلب في المدينة الساحلية وأطلقت صواريخ كروز على مدينة أوديسا الجنوبية، ومن جهته قال نائب رئيس المجلس الفيدرالي الروسي، أنّ موسكو لم يكن أمامها إلا خيار الحرب على أوكرانيا، وفق ما نقلته وسائل إعلام عالمية.

أخبار روسيا وتصريحات الفيدرالي الروسي

وشملت أخبار روسيا وأوكرانيا، انتهاء رجال الإنقاذ من إجلاء المدنيين بعد أسبوع من القصف الروسي والقوافل المتقطعة لإخراج الناس من ماريوبول، حيث كانت روسيا تأمل في استكمال سيطرتها على ماريوبول في الوقت المناسب لاحتفالات يوم النصر في 9 مايو، وكان قسطنطين كاساتشوف، نائب رئيس المجلس الفيدرالي الروسي، قد قال إن حق تقرير المصير لم يلغه أحد، مؤكدا أن روسيا ستدرس مساعدة دونيتسك ولوغانسيك حال طلبها ذلك.

إجلاء المدنيين من ماريوبول

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك: «تم تنفيذ أمر الرئيس، حيث تم إجلاء جميع النساء والأطفال وكبار السن من أزوفستال، دون الخوض في التفاصيل. هذا الجزء من عملية ماريوبول الإنسانية قد اكتمل».

وكانت وكالة الأنباء الروسية تاس قد ذكرت أنه تم إجلاء 50 مدنيا يوم السبت، بعد يوم من مغادرة عدد مماثل. وتبع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ما يقرب من 500 آخرين سُمح لهم بمغادرة المصنع وأجزاء أخرى من المدينة في الأيام الأخيرة، لفت الوضع في المحطة انتباه العالم ، حيث تحاول الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل يائس تنظيم عمليات الإجلاء.

وقال المقاتلون الأوكرانيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنهم والروس استخدموا نظام الرايات البيضاء لوقف القتال من أجل إخراج المدنيين.