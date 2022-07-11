ما هي البيانات والمعلومات التي تجمعها جوجل عن مستخدميها؟.. صدمة!!

تجمع جوجل المعلومات والبيانات عن مستخدميها، هذا يتم عند الموافقة على بنود الاستخدام لكافة الخدمات التي تقدمها الشركة، عملاق التكنولوجيا العالمي.

ولكن ما طبيعة هذه المعلومات التي تجمعها جوجل؟، تقول الشركة على موقعها الرسمي، إنه عندما تسجل الدخول، نجمع معلومات ونخزّنها لدى حسابك على Google، حيث نتعامل مع هذه المعلومات على أنها معلومات شخصية، وعندما تنشئ حساب Google، فإنك تزودنا بـ معلومات شخصية تتضمّن اسمك وكلمة مرورك، ويمكنك أن تختار إضافة رقم الهاتف أو معلومات الدفع إلى حسابك، وحتى إذا لم تسجل دخولك إلى حساب Google، يمكنك أن تختار تزويدنا بمعلومات، مثل عنوان البريد الإلكتروني لتلقي التحديثات حول خدماتنا.

وتابعت الشركة: «نجمع أيضًا المحتوى الذي تنشئه أو تحمّله أو تتلقاه من الآخرين عند استخدام خدماتنا، وهذا يشمل عناصر، مثل رسالة بريد إلكتروني تكتبها وتتلقاها، وصور وفيديوهات تحفظها، ومستندات وجداول بيانات تنشئها وتعليقات تدلي بها على فيديوهات YouTube».

وأشارت الشركة إلى جمع المعلومات أثناء استخدام تطبيقاتك ومتصفّحاتك وأجهزتك، حيث يتم جمع معلومات حول التطبيقات والمتصفّحات والأجهزة التي تستخدمها للوصول إلى خدمات Google، ما يساعدنا على توفير ميزات، مثل التحديثات التلقائية للمنتجات وتعتيم شاشتك عندما تنخفض طاقة البطارية.

وتتضمّن المعلومات التي تجمعها شركة جوجل المعرِّفات الفريدة، ونوع المتصفّح وإعداداته، ونوع الجهاز وإعداداته، ونظام التشغيل، ومعلومات شبكة الجوّال بما في ذلك اسم مشغل شبكة الجوّال ورقم الهاتف ورقم إصدار التطبيق، ويتم جمع المعلومات حول تفاعل تطبيقاتك ومتصفّحاتك وأجهزتك مع خدماتنا، بما في ذلك عنوان IP وتقارير الأعطال ونشاط النظام وتاريخ طلبك ووقته وعنوان URL المُحيل الخاص بهذا الطلب.

متى يتم جمع المعلومات عن المستخدمين

وأكدت جوجل أن جمع المعلومات يتم عندما تتصل إحدى خدمات Google على جهازك بخوادمنا، مثلاً عند تثبيت تطبيق من متجر Play أو عندما تتحقّق إحدى الخدمات من توفّر تحديثات تلقائية، وحال استخدام جهاز Android مزوّد بتطبيقات جوجل Google، يتواصل الجهاز بشكل دوري مع خوادم Google لتوفير معلومات حول جهازك والاتصال بخدماتنا، وتشمل هذه المعلومات تفاصيل مثل نوع الجهاز واسم مشغّل شبكة الجوّال وتقارير الأعطال والتطبيقات المثبّتة، بالإضافة إلى معلومات أخرى حول طريقتك في استخدام جهاز Android وذلك استنادًا إلى إعدادات الجهاز.

نشاطك على الإنترنت

وأشارت الشركة إلى أنها تجمع معلومات عن نشاطك، حيث نستخدم هذه المعلومات لتنفيذ أمور، مثل اقتراح فيديو على YouTube قد تبدي إعجابك به، وتتضمّن معلومات النشاط التي نجمعها «المصطلحات التي تبحث عنها، الفيديوهات التي تشاهدها، المشاهدات والتفاعلات مع المحتوى والإعلانات، معلومات الصوت والإعدادات الصوتية، نشاط الشراء، والأشخاص الذين تتواصل معهم أو تشاركهم المحتوى».