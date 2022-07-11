«القوى العاملة»: تعيين 1218 شابًا وصرف منح لـ14 عاملا غير منتظم في قنا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بتعيين 1218 شابًا من مختلف المؤهلات، منهم شابان «قادرون باختلاف» وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 4095 شابًا منهم 20 «قادرون باختلاف»، وتوفير 115 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 1116 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.

صرف منح لـ14 عاملا غير منتظم

وأشار «سعفان»، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة؛ لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا بإجمالي 35 ألف جنيه لـ 14 عاملًا من المسجلين كرعاية إجتماعية، وصرف 146 ألفًا و738 جنيها للرعاية الصحية لـ 1049 عاملًا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال يونيو الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 161 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.

التفتيش على 549 منشأة

وأضاف مدير المديرية، أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 549 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 16 محضرًا للمنشآت المخالفة، وعقد 3 ندوات للتوعية بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تلقت المديرية 6 شكاوى عمالية، تم تسوية 3 منها وديًا، وتحويل 2 شكوى للقضاء، ومازالت شكوى منها تحت البحث والدراسة.