مروان حامد يكشف سبب اختيار هدى المفتي في دور الراقصة بـ«كيرة والجن»

كشف المخرج مروان حامد، عن سبب اختياره للفنانة هدى المفتي في دور الراقصة، خلال أحداث فيلم «كيرة والجن» الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية المختلفة.

سبب اختيار هدى المفتي

وأشار مروان حامد، خلال حلوله ضيفا في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، أن هدى المفتي كانت مناسبة تماما لدور الراقصة، قائلا: «لما شوفت هدى حسيت إن وشها حلو ومناسب للي إحنا عايزينه واللي حابين نطلعه من الشخصية».

مروان حامد: كيرة والجن مسئولية كبيرة

وأضاف: «واحنا في حاجات معينة اتعاملنا معاها في حرية مش لازم تبقى نفس شكل الرقاصة المتعارف عليه وهي عملت المنطقة دي كويس جدا».

وأوضح «حامد»، أنه يعتبر فيلم كيرة والجن، مسؤولية ألقيت على عاتقه، وذلك للتكلفة الضخمة الفيلم، التي تخطت الـ 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى الأحداث الضخمة والحقيقية التي يدور حولها الفيلم، والتحديات التي واجهتهم في تجسيدها.

قصة وأبطال فيلم كيرة والجن

فيلم كيرة والجن يتناول المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإنجليزي، متمثلة في نجمي العمل كريم عبدالعزيز وأحمد عز فضلا عن ثورة 1919، والفيلم مبني على رواية 1919 لكاتب السيناريو أحمد مراد.

فيلم كيرة والجن سيناريو وحوار أحمد مراد، من إخراج مروان حامد، ويقوم ببطولته مجموعة من الفنانين، وهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، لارا اسكندر، رزان جمال، وغيرهم من الفنانين.