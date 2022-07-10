مروان حامد: «كيرة والجن» مسؤولية كبيرة.. والتكلفة تتجاوز 100 مليون جنيه

قال المخرج مروان حامد، إن فيلم كيرة والجن، يمثل مسؤولية كبيرة ألقيت على عاتقه منذ بدايته نظرا لضخامته ولطبيعة قضيته بالإضافة لتحديات تتعلق بإتقان التفاصيل كون القصة تتناول أحداث وقعت قبل 100 عام فضلاً عن التكلفة الضخمة التي تتجاوز 100 مليون جنيه.

وأضاف، خلال لقاء ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن هذا النوع من الأفلام، يكون المنتج فيها هو البطل الرئيسي وهي هنا شركة سينرجي، لأننا دون تلك الإمكانيات لن يمكننا بأي حال من الأحوال أن نخرجه بهذا الشكل.

تكاليف وإتقان ونجاح كبير للفيلم

وتابع، أن التكاليف والإتقان جعل الناس تعيش داخل تلك الحقبة الزمنية وجعلهم يصدقون تلك الحقبة بكل تفاصيلها، مبينا أن فكرة تحويل الرواية لفيلم بدأ بالفعل منذ عدة سنوات منذ ظهور الرواية لكن الإمكانيات الإنتاجية التي كنا نطمح لها لم تكن متوفرة في ذلك الوقت حتى جاء الأوان.

إشادة كبيرة من ماجدة خير الله

وكانت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، أشادت عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بمشهد من فيلم «كيرة والجن»، الذي يعرض حاليا في جميع دور العرض ضمن أفلام موسم عيد الأضحى.

وواصلت، أن في الفيلم مشهد لا يستغرق دقيقتين لكنه أعجبها جدا، البطل كريم عبدالعزيز، وحبيبته الإنجليزية يشاهدان فيلما صامتا لشارلي شابلن، يعرض في أحد المقاهي الخاصة، ويصاحب العرض عازف بيانو بدلا من الموسيقى التصويرية؛ نظرا لأن الصوت لم يكن قد دخل صناعة السينما في ذلك الوقت، وبعيدا عن جمال المشهد وتلاقي الأيادي بخجل أثناء عرض الفيلم، وهو ما ذكرها بأن مصر كانت من أوائل الدول التي عرفت السينما مع بدايات القرن العشرين، وأنها كانت تضم خليطًا من الجنسيات والأديان، والثقافات المتعددة.