مروان حامد: كريم عبدالعزيز وأحمد عز لم يختلفا يوما على مساحة الأدوار

أشاد المخرج مروان حامد، بالنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وتأديتهما للأدوار دون النظر لعوامل تتعلق بمساحة الدور، حيث أن العمل يجمع ما بين نجمين كبر، قائلاً: «نجمان كبيران وبجد ودائما النجوم الكبار لا يلتفتون إلى تلك الأمور، وبيكونوا جايين يشتغلوا بجد وباصين على مصلحة الفيلم مش الأهداف الشخصية».

نجاح الفيلم هو نجاح لكل الأبطال

وأضاف مروان حامد خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أن نجاح الفيلم يعتبر نجاحا لكل الأبطال، متابعا: «ما حدش فيهم بيبص على المساحات والأدوار ودي طبيعة الكبار دائماً كل واحد بيفكر يقدم نتيجة كويسة وكانوا بيساعدوا بعض بشكل كبير».

وشدد أنه على مدار ثلاث سنوات من عمر البدء في الفيلم والعمل عليه لم يشهد ولو ليوم أي خلاف بين النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، قائلا: «نجمان كبيران ودي صفات الكبار المحترفين دائما».

كشف الفنان كريم عبدالعزيز تفاصيل اشتراكه في فيلم «كيرة والجن»، قائلا إنه عندما عرض عليه جعل هناك مزيجا من الشعور أغراه لتقديم العمل بداية من شخصية أحمد عبدالحي كيرة نفسه وهو شخصية وطنية من نوع خاص.

سبب موافقة كريم عبدالعزيز على دوره دون تردد

وأضاف كريم عبدالعزيز خلال لقاء بنفس اللقاء «شخصية من نوع خاص، حيث بدا للناس أنه شديد التودد للإنجليز، وكانت ثورة 1919 ثورة شبابية، وهو ما جعله في مرمى الإهانة من قبل زملائه الذين أطلقوا عليه ابن الإمبراطورية الإنجليزية والضغط النفسي عليه من الأهل الذين شعروا تجاهه بالغضب بسبب تلك التصرفات وقبل إهانة وكسر في مقابل إيمانه بقضيته ودي فدائية من نوع خاص قلما تجد فدائيا أو وطنيا يعيش في ذلك بسبب القضية».

وتابع أن الشق الثاني الذي جعله يقدم الدور هو شق ما أسماه «الصعبانيات» لأن البطل «كيرة» رغم فدائيته وبطولاته لكنه لم يوارى الثرى في بلده، حيث قتل ودفن في تركيا، قائلا: «إحساس أن بطل بهذا الحجم وكانت روحه على كفه وأقل حقوقه أنه لم يدفن في بلده عملتلي حالة صعبة وإحساس صعب لأنه صعب عليا أوي».