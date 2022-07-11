«الأرصاد» عن طقس ثالث أيام العيد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة «فيديو»

تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم بثالث أيام العيد، إذ يوجد انخفاض طفيف في الحرارة بنحو 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبرى، بسبب التأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا تؤدي إلى التحسن في درجات الحرارة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد.

ارتفاع نسب الرطوبة سبب الإحساس بارتفاع الحرارة

وقالت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي ودينا شرف، إنه خلال الأيام الماضية شهدت البلاد درجات حرارة ما بين 36 و37 درجة مئوية، ونتيجة ارتفاع نسب الرطوبة في الجو كان الإحساس بدرجات الحرارة عالٍ ووصل إلى40 درجة مئوية.

انخفاض درجات الحرارة المحسوسة بداية من اليوم

وأضافت أنه بداية من اليوم سنجد انخفاضا في درجات الحرارة المحسوسة بين 33 و 34 درجة مئوية، وستكون درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام، وستكون الأجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري.

الأجواء ستكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد

وأكدت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، وفي الليل ستكون الأجواء معتدلة تماما على أنحاء الجمهورية كافة، وخاصة على مدار اليوم سنلاحظ وجود نشاط للرياح سرعاته بين 30 و40 كم في الساعة.