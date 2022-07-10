الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والرطوبة.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة في أيام العيد خلال فترة النهار، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة، وسيكون اليوم آخر أيام الارتفاعات الملحوظة.

درجة الحرارة المحسوسة ستكون 40

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر وليندا عبداللطيف، أنّ الأجواء مستقرة تماما في النهاروالليل، يبقى ارتفاع نسب الرطوبة والارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، إذ تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية في النهار، أما درجة الحرارة المحسوسة ستكون 40 درجة مئوية.

مع غياب أشعة الشمس ستكون الأجواء معتدلة تماما على الأنحاء كافة

وأشارت، إلى أن الأجواء خلال فترات النهار ستكون شديدة الحرارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وتمتد إلى شديدة الحرارة في جنوب الصعيد، بالإضافة إلى أجواء حارة على السواحل الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، لافتة إلى أن في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس ستكون الأجواء معتدلة تماما على الأنحاء كافة مع نشاط للرياح في بعض المناطق سرعاته تصل إلى 40 كم في الساعة.