«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة طوال العيد.. تصل لـ40 مئوية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود ارتفاع واضح ومحسوس بشكل كبير في درجات الحرارة، وذلك بداية من السبت المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتى الثلاثاء آخر أيام العيد، حيث أن هناك فرق واضح بين درجات الحرارة المسجلة ودرجات الحرارة المحسوسة في تلك الفترة.

الحرارة تصل لـ40 درجة على القاهرة أول أيام العيد

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها اليوم، أن درجات الحرارة المحسوسة على عدد من المدن والمحافظات، ترتفع بين 2-3 درجات، عن الدرجات العظمى المسجلة من قبل الأرصاد، حيث أن درجات الحرارة العظمى المسجلة يوم السبت أول أيام العيد على القاهرة الكبرى تبلغ 37 درجة، في حين أن درجة الحرارة المحسوسة في هذا اليوم تصل لـ40 درجة.

درجات الحرارة السبت في أول أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 40.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد ثاني أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين ثالث أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء رابع أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 34.