وزير الخارجية الإماراتي يعلق على فيديو: «عيال زايد يمين»

علق وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، صباح اليوم، على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتفاء أحد رجال الأمن بالمملكة العربية السعودية بالحجاج الإماراتيين خلال موسم الحج هذا العام.

يالله تجعل #السعودية من اهل اليمين ???? https://t.co/7MiDPIbofA — عبدالله بن زايد (@ABZayed) July 10, 2022

احفاء رجل أمن سعودي بالحجاج الإماراتيين

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر احتفاء رجل أمن سعودي بالحجاج الإماراتيين خلال مسيرة الحجاج، حيث قال خلال مكبر الصوت: «حجاج دولة الإمارات على يمين.. عيال زايد يمين»، وذلك في إشارة إلى الشيخ الراحل زايد آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة.

شاهد رجل أمن ينادي على الحجاح الإماراتيين في مكبر صوت: عيال زايد يمين.. وهكذا علق وزير الخارجية الإماراتي https://t.co/1DWCPga1Ht pic.twitter.com/D6QRP3FkpE — مزمز فيديو (@mzmzvideo) July 11, 2022

تعليق وزير الخارجية الإماراتي على فيديو «عيال زايد يمين»

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، علق الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التدوينات الصغيرة «تويتر» قائلا: «يا لله تجعل السعودية من أهل اليمين».