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وزير الخارجية الإماراتي يعلق على فيديو: «عيال زايد يمين»

كتب:

سارة ثروت
11:25 ص | الإثنين 11 يوليو 2022
وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان

وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان

علق وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، صباح اليوم، على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتفاء أحد رجال الأمن بالمملكة العربية السعودية بالحجاج الإماراتيين خلال موسم الحج هذا العام.

احفاء رجل أمن سعودي بالحجاج الإماراتيين

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر احتفاء رجل أمن سعودي بالحجاج الإماراتيين خلال مسيرة الحجاج، حيث قال خلال مكبر الصوت: «حجاج دولة الإمارات على يمين.. عيال زايد يمين»، وذلك في إشارة إلى الشيخ الراحل زايد آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

تعليق وزير الخارجية الإماراتي على فيديو «عيال زايد يمين»

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، علق الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التدوينات الصغيرة «تويتر» قائلا: «يا لله تجعل السعودية من أهل اليمين».

 

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