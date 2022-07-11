وزير الخارجية الإماراتي يعلق على فيديو: «عيال زايد يمين»
كتب:
سارة ثروت
11:25 ص | الإثنين 11 يوليو 2022
وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
علق وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، صباح اليوم، على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتفاء أحد رجال الأمن بالمملكة العربية السعودية بالحجاج الإماراتيين خلال موسم الحج هذا العام.
يالله تجعل #السعودية من اهل اليمين ???? https://t.co/7MiDPIbofA— عبدالله بن زايد (@ABZayed) July 10, 2022
احفاء رجل أمن سعودي بالحجاج الإماراتيين
وتداول رواد التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر احتفاء رجل أمن سعودي بالحجاج الإماراتيين خلال مسيرة الحجاج، حيث قال خلال مكبر الصوت: «حجاج دولة الإمارات على يمين.. عيال زايد يمين»، وذلك في إشارة إلى الشيخ الراحل زايد آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة.
شاهد رجل أمن ينادي على الحجاح الإماراتيين في مكبر صوت: عيال زايد يمين.. وهكذا علق وزير الخارجية الإماراتي https://t.co/1DWCPga1Ht pic.twitter.com/D6QRP3FkpE— مزمز فيديو (@mzmzvideo) July 11, 2022
عيال زايد يمين— أيادي الإمارات البيضاء (@uaehands) July 11, 2022
ما أجملها من تسميه #شكرًا_رجال_أمن_السعودية #الحج #عيد_سعيد pic.twitter.com/OD22xa93JK
تعليق وزير الخارجية الإماراتي على فيديو «عيال زايد يمين»
وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، علق الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التدوينات الصغيرة «تويتر» قائلا: «يا لله تجعل السعودية من أهل اليمين».