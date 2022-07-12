«الصحة» تحذر السيدات الحوامل من الاختلاط بسبب ارتفاع إصابات كورونا

قدمت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا للسيدات الحوامل، بالتزامن مع عودة إصابات فيروس كورونا مجددا في مصر، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

وقالت الوزارة على السيدات الحوامل عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وفي حال الخروج لابد من الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام.

تجنب ملامسة الأسطح في الأماكن العامة

وشددت الوزارة على ضرورة تجنب ملامسة الأسطح في الأماكن العامة، وأهمية تقوية الجهاز المناعي من خلال الاهتمام بتناول الفواكه والفيتامينات وخاصة فيتامين «سي»، مشيرة إلى ضرورة استشارة الطبيب على الفيتامنيات والمكملات الغذائية اللازمة خلال فترة الحمل، وذلك لتعزيز صحة الجنين وحمايته من الأمراض والعدوى.

تحذير من الصحة لـ«السيدات الحوامل»

وتابعت الوزارة أنه لابد من تجنب الاختلاط المباشر بالمصابين باعراض الإنفلونزا، محذرة أيضا من ملامسة الوجه والعينين والأنف دون غسل اليدين، معلنة عن ضرورة الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية.

كما دعت وزارة الصحة والسكان السديات الحوامل بضرورة الحصول على لقاحات كورونا، وقالت الوزارة إن لقاحات كورونا آمنة وفعالة على السيدات الحوامل واللقاحات التي أجازتها منظمة الصحة العالمية هو لقاح فايزر للحوامل وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما فقط.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الأعراض الجانبية على السيدات الحوامل بعد الحصول على اللقاحات هي واحدة لا تتغير وهي عبارة عن ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم أو حكة أو تعب وإرهاق وتكسير في العضلات، لافتة إلى أن الأعراض الجانبية لا تحتاج إلى طبيب ولكنها تزول في غضون يومين لا أكثر.