تعرف على أبطال فيلم أخي فوق الشجرة للفنان رامز جلال

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن أبطال فيلم أخي فوق الشجرة للفنان رامز جلال بعد تصدره التريند خلال الساعات الماضية منذ كشف رامز جلال عن البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

بوستر فيلم أخي فوق الشجر

وظهر رامز جلال خلال بوستر الفيلم بوزن زائد وهو جالس فوق أحد الأشجار، وعلق على البوستر أنه سيقوم بطرح الفيلم قريبًا في دور العرض السينمائية المختلفة، كما هنأ جمهوره من خلال البوستر بعيد الأضحى المبارك.

أبطال فيلم أخي فوق الشجرة

أبطال فيلم أخي فوق الشجرة، إلى جانب رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

أخر أعمال رامز جلال

يذكر أن فيلم أحمد نوتردام هو آخر أعمال رامز جلال السينمائية، والذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة العام الماضي 2021، وشاركه بطولة الفيلم كل من: بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني، أحمد حلاوة، خالد الصاوي، أحمد فتحي، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين، والفيلم كان من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

كما شارك جلال خلال السباق الرمضاني الماضي 2022 من خلال برنامجه الشهير «رامز موفي ستار» للمقالب، وكان بمشاركة الفنان العالمي فان دام، واستضاف خلال أيام رمضان عدد كبير من الفنانين ونجوم الرياضة، أبرزهم: غادة عادل، ياسمين صبري، بدر بانون، عمرو السولية، محمد أنور، أحمد فتحي، وغيرهم من النجوم.