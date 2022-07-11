فيلم رامز جلال الجديد يتصدر التريند بعد طرح البوستر التشويقي

تصدر فيلم رامز جلال الجديد الذي يحمل اسم أخي فوق الشجرة ،تريندات مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث خلال الساعات الماضية بعد أن كشف الفنان رامز جلال عن البوستر التشويقي الأول للعمل من خلال حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بوستر فيلم رامز جلال الجديد

طرح الفنان رامز جلال أمس البوستر الرسمي لفيلمه الجديدة أخي فوق الشجرة، وظهر خلال البوستر بوزن زائد، كما يجلس فوق إحدى الأشجار، وعلق على البوستر قائلًا: «بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر فيلم أخي فوق الشجرة.. قريباً وكل سنة وانتوا طيبين وعيد أضحي سعيد علينا جميعاً اللهم امين يارب».

أبطال فيلم رامز جلال الجديد

فيلم أخى فوق الشجرة من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته كل من: رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، وغيرهم من الفنانين.

أفلام دور العرض السينمائية

ويأتي الإعلان عن فيلم رامز جلال الجديد بالتزامن مع عرض أفلام عيد الأضحى المبارك التي تعرض حاليا في مختلف السينمات وهي فيلم كيرة والجن لكريم عبد العزيز وأحمد عز، فيلم بحبك لتامر حسني وهنا الزاهد، وفيلم عمهم لمحمد عادل إمام، فضلا عن أفلام عيد الفطر التي يستمر عرضها منها فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي، وفيلم العنكبوت لأحمد السقا ومنى زكي، وفيلم زومبي لعلي ربيع.

آخر أعمال رامز جلال

يذكر أن آخر أعمال الفنان رامز جلال السينمائية فيلم أحمد نوتردام الذي عرض في دور العرض السينمائية عام 2021، وشاركه بطولته كل من: حمدي الميرغني، غادة عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، إنتصار، وغيرهم من الفنانين.