رامز جلال يكشف عن بوستر فيلمه الجديد «أخي فوق الشجرة»

كشف الفنان رامز جلال، عن البوستر الدعائي لفيلمه الجديد «أخي فوق الشجرة»، والمقرر طرحه قريبا، حيث ينافس به على شباك التذاكر بجميع دور العرض.

رامز جلال عن الفيلم: «ربنا يتمها على خير»

ونشر رامز جلال، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، البوستر الدعائي للفيلم وعلق قائلا: «بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، فيلم أخي فوق الشجرة.. قريباً وكل سنة وإنتوا طيبين وعيد أضحى سعيد علينا جميعاً اللهم آمين يارب».

ويشارك رامز جلال في فيلمه الجديد «أخي فوق الشجرة»، عدد من نجوم الشباب وهم تارا عماد، حمدي المرغني، ومحمد ثروت، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

رامز يشارك رمضان 2022

وشارك رامز جلال، في السباق الرمضاني 2022 من خلال برنامج المقالب «رامز موفي ستار» واستضاف عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، أبرزهم بدر بانون، عمرو السولية، محمد أنور، غادة عادل، سينتيا خليفة، بالاضافة إلي عدد كبير من الشخصيات العامة.