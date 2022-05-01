ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 30 السبت 1مايو

يواصل المشاهدون يوميًا البحث عن ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 30، لمعرفة ضيف الفنان رامز جلال في برنامجه اليومي الخاص بالمقالب الترفيهية في شهر رمضان، اليوم الأحد 1 مايو، والذي يُعرض عبر قناة mbc مصر.

تعرف على ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 29

قناة «إم بي سي مصر» كشفت منذ دقائق عن نجم وضيف حلقة اليوم الأحد من برنامج رامز موفي ستار، وهي الفنانة المصرية حنان مطاوع، حيث ستقع اليوم ضحية رامز جلال، في حلقة مليئة بالإثارة والمغامرات.

من هي حنان مطاوع؟

يذكر أن حنان مطاوع ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1979، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت العمل في مجال التمثيل منذ عام 2001 من خلال مسلسل «حديث الصباح والمساء»، وتوالت بعدها نشاطاتها الفنية بين السينما والتيلفزيون، ومن أعمالها السينمائية: «أوعي وشك، الغابة، هليوبوليس، صياد اليمام»، وقدمت من المسلسلات «محمود المصري، الست اصيلة، لا أحد ينام في الإسكندرية».