في 6 خطوات.. احصل على تمويل إسلامي بـ 2 مليون جنيه من بنك مصر أونلاين

تحرص البنوك العاملة في مصر على إتاحة خدمات ومنتجات مصرفية تلائم احتياجات العملاء، ونظرًا لإقبال العديد من الأفراد والمؤسسات على بنوك المعاملات الإسلامية، التي تتوافق خدماتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل تجنب استثمار الأموال والودائع في صفقات وأعمال تجارية مشبوهة أو حتى محرمة دينيًا مثل بيع الخمور أو تصنيعها، ما دفع البنوك غير الإسلامية لافتتاح فروع تابعة لها خاصة بالمعاملات الإسلامية.

وتتيح فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية تمويلات في إطار الشريعة الإسلامية، ما يعرف بالقرض الحسن، التي ترتكز على عقود المتاجرة أو المرابحة وغيرها من صيغ التمويل الإسلامي، كما توفر خدمات تمويل المشروعات والشركات الناشئة والصغيرة في إطار مبادرة البنك المركزي المصري بالتوافق مع أحكام الشريعة.

أوضح بنك مصر عبر موقعه الرسمي، أنَّ القرض يتم بإجازة شرعية، وتتم صيغته وفقا لنظام المرابحة التي يتعاقد فيها البنك مع العميل على تمويل مشروعه من شراء آلات ومعدات ومستلزمات إنتاج مقابل حصوله على نسبة من أرباح المشروع يتم دفعها على دفعات مع سداد كامل قيمة القرض خلال فترة زمنية معينة.

مميزات القرض الحسن من بنك مصر.. لأصحاب المشروعات

- معدل عائد سنوي 5% وفقًا لمبادرة البنك المركزي.

- معدل عائد متناقص يشمل كل الأعباء للشركات غير الخاضعة لمبادرة البنك المركزي المصري.

- الإعفاء من الأعباء والمصروفات الإضافية، والاستفادة من معدل عائد ثابت طول فترة المرابحة.

- مرونة الطلب، حيث يمكن للعميل اختيار المبلغ وفترة المرابحة التي تناسب احتياجات مشروعه.

- الشفافية، من خلال تتبع مراحل طلب المرابحة بشفافية تامة.

- إنهاء الإجراءات خلال فترة زمنية قصيرة، حيث يمكن إنهاء الإجراءات خلال 5 أيام عمل فقط من تاريخ تقديم الطلب.

- بساطة الإجراءات، فالمطلوب 5 مستندات فقط بالإضافة إلى مستندات الموردين.

- التمويل مُتاح لغير عملاء بنك مصر.

- التقدم للحصول على التمويل أو القرض الحسن «أونلاين»، أي دون الحاجة للذهاب إلى الفرع والوقوف أمام الشباك.

- التمويل يبدأ من 100 ألف جنيه ويصل إلى 2 مليون جنيه.

- فترات سداد تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات حسب الوعاء المراد تمويله.

خطوات التقديم للحصول على تمويلات تصل إلى 2 مليون جنيه

1. التحقق من إمكانية التمويل: من خلال الإجابة على بعض الأسئلة لمعرفة قيمة القرض أو حجم المرابحة الممكن الحصول عليه

2. تحديد قيمة القرض الحسن: يختار العميل قيمة التمويل المطلوب وفترة السداد التي تتناسب مع احتياجات مشروعه.

3. إضافة الموردين والمستندات المطلوبة لمتابعة طلب التمويل «أونلاين»

4. تقديم طلب التمويل لمراجعته من البنك.

5. الموافقة على الطلب أونلاين: حصول العميل على القرض الحسن بمجرد الموافقة عليه، والتوقيع يتم في الفرع.

6. صرف التمويل والدفع للموردين.

شروط الحصول على تمويل المُرابحة من بنك مصر

ولحصول العميل على قرض حسن بنظام المرابحة من بنك مصر تصل قيمته إلى 2 مليون جنيه لتمويل البضائع والمعدات الأزمة للمشروع لابد من توافر بعض الشروط:

- التمويلات تُمنح للمنشآت الفردية وشركات الأشخاص الحالية.

- لابد أن يتوافق النشاط التجاري للمشروع مع أحكام الشريعة الإسلامية، وألا يمارس أنشطة محظورة مثل تجارة المخدرات أو الخمور.

- تحقيق مبيعات سنوية تتراوح بين مليون و50 مليون جنيه.

- ألا يقل رأس المال عن 50 ألف جنيه.

- ألا يقل عمر المشروع عن عام.

- عدم وجود شراكة مع شركات أخرى، أو أن يكون المشروع تابع لمجموعة شركات.

المستندات والأوراق المطلوبة

1. بطاقة شخصية سارية.

2. السجل التجاري، ومرور 3 أشهر على تاريخ إصداره على الأقل.

3. بطاقة ضريبية سارية.

4. مستند الموقف التأميني والضريبي، حديث.

5. القوائم المالية لآخر عام للنشاط.

6. عقد إيجار أو تمليك، لفترة تغطي فترة التمويل.

7. سجل تجاري ساري وعرض سعر ساري من الموردين.