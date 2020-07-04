أخبار البنوك.. تفاصيل مرابحة السيارة المستعملة للموظفين من "أبو ظبي"

يقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي خدمات مختلفة لعملائه، مابين الحسابات والأوعية الإدخارية، والبطاقات والتمويلات، ووفي ضوء خدمة أخبار البنوك التي تقدمها "الوطن" بشكل يومي للمتابعين والقراء، تستعرض "الوطن" تفاصيل مرابحة السيارة المستعملة للموظفين من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي له كالتالي:

خصائص مرابحة السيارة المستعملة للموظفين من مصرف أبو ظبي الإسلامي

التمويل يصل إلى 600.000 جنيه مصري.

فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

الدفعه المقدمة 25%.

نسب الربح تنافسية طبقاً لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

نسبة عبء الديون 35%.

المستندات المطلوبة للحصول على مرابحة السيارة المستعملة من مصرف أبو ظبي الإسلامي

والمستندات المطلوبة هي:

طلب تمويل شراء سيارة

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للمصريين.

صورة جواز السفر ساري، تصريح إقامة ساري للأجانب.

عرض سعر للسيارة من موزعين السيارات المعتمدين لدى البنك.

تقرير تقييم للسيارة من شركة التأمين المعتمدة لدى البنك .

شهادة معتمدة ببيان مفردات الراتب الشهرى أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

والبرنامج متاح للمصريين والأجانب المقيمين، ويتراوح السن بين 21 حتى 60 عام عند انتهاء التمويل.