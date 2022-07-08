11 ميزة لقرض المرأة العاملة من بنك مصر.. السداد على 5 سنوات

تولي الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا بدعم المرأة المصرية خاصة المرأة العاملة ورائدات الأعمال.

فيما تتنافس البنوك المحلية على طرح منتجات مصرفية تستهدف دعم المرأة المصرية العاملة أو المعيلة، ومن بين تلك المنتجات قرض «ذات» الذي يقدمه بنك مصر.

ويعد برنامج «ذات» أول برنامج تمويلي متكامل لدعم المرأة المصرية، ويضم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية لـ رائدات الأعمال نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

قرض ذات من بنك مصر.. تمويل وتدريب وتطوير للأعمال

يستهدف البرنامج التمويلي قرض ذات من بنك مصر تمكين رائدات الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بسعر فائدة تنافسي يصل إلى أقل من 5% في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة.

مميزات الحصول على قرض ذات من بنك مصر

1. قيمة القرض للمشروعات التي تديرها المرأة المصرية تصل إلى 6 ملايين جنيه.

2. فترات السداد تصل إلى 5 سنوات.

3. إتاحة العديد من برامج التمويل والتي لتتناسب مع المشروعات المختلفة.

4. سعر فائدة تنافسي، يصل إلى أقل من 5% في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

5. بساطة الشروط والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على القرض.

6. إمكانية تأجيل سداد الأقساط في حالات الوضع، لمدة تصل إلى 3 أشهر.

7. إعفاء من المصروفات الدورية لحسابات التوفير.

8. إعفاء من مصروفات إصدار بطاقة الخصم الفوري للأفراد أو الشركات.

9. إصدار وثيقة تأمين على الحياة وضد الحوادث والعجز الكلي مجانا طوال فترة القرض.

10. إصدار بطاقات الشباب للأبناء، وربطها بحساب العميل «الأم».

11. إتاحة خدمات تحويل مرتبات الموظفين.