استكمال ازدواج طريق «سيوة - مطروح» الخرساني بعد موافقة البرلمان

أعلن نائب مطروح بمجلس النواب جمال الشورى، عن موافقة لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس على استكمال أعمال الرصف الخرساني لازدواج طريق «سيوة - مطروح» الصحراوي، المرحلتين الخامسة والسادسة من اتجاه مطروح، وإحالة الأمر إلى وزارتي المالية والتخطيط لاعتماد الموازنة اللازمة وإدراجه في الخطة، حتى يتم الانتهاء من المشروع الذي يجري تنفيذه من خلال جهاز التعمير.

ازدواج طريق «سيوة - مطروح»

وقال اللواء آمون أبوعمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، اليوم، في تصريحات صحفية، إن الجهاز يقوم بتنفيذ مشروع رصف أكبر طريق خرساني مزدوج في غرب مصر، وهو طريق «سيوة - مطروح» وبدأنا بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة، وجرى الانتهاء منها، وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء للمشروع مليار و300 مليون جنيه، مما يساهم في تنمية سيوة من ناحية النقل الآمن، كما يساهم في زيادة عدد الزائرين للواحة، ودفع عجلة السياحة الخارجية والداخلية والتنمية الاقتصادية لنقل المحاصيل الزراعية ومنتجات سيوة، والقطاع التجاري وتنشيط حركة التجارة بينها وبين مختلف المدن والمحافظات.

سيوة واحة المستقبل

ويعتمد اقتصاد سيوة على الزراعة والسياحة، وتشتهر بزراعة التمور بجميع أنواعها، والزيتون، كما بدأت في عمل تجارب زراعة القمح والشعير من خلال مركز بحوث الصحراء وحقق نجاحا كبيرا، كما تعد أيقونة السياحة البيئية في مصر وأحد أبرز المدن الجاذبة للسياحة في السنوات الأخيرة، في ظل تعدد المقومات السياحية بها من السياحة الأثرية والسياحة البيئية التي تعتمد على الفنادق والمطاعم المبنية بالكرشيف على الطراز السيوي القديم، والسياحة الترفيهية، وسياحة السفاري، وسياحة المؤتمرات والمهرجانات، والسياحة العلاجية لوجود عيون كبريتية بها، والعلاج بالدفن في الرمال الساخنة، وبحيرات الملح، بجانب وجود واحات مندثرة حولها وبحر الرمال الأعظم، مما يجذب الأجانب إليها من مختلف دول العالم.