أمراض تعالجها رمال سيوة.. أبرزها آلام الظهر والروماتيزم والروماتويد

قال محمد عيسى، عضو هيئة المنشآت الفندقية والسياحية، بمطروح ومدير أحد الفنادق البيئية بواحة سيوة، إنّ الله سبحانه وتعالى حبى سيوة بموقع خرافي، لافتًا إلى أن بُعد سيوة عن مطروح، وبُعدها عن المدنية الكاملة بكل إزعاجها ترك بها نوع من الخصوصية.

سيوة درة الواحات ورمالها بِكر

وأضاف عيسى في حوار مع الإعلامي محمد أيمن في برنامج «سواح»، على راديو مصر، أن الأجانب يطلقون على سيوة درة الواحات، نظرا لجمالها، موضحًا أن سيوة بها كثبان رملية وهي بحر الرمال الأعظم، واصفًا الرمال به بأنها بِكر ونظيفة.

قدرة رمال سيوة على معالجة الآلام والأوجاع عن طريق دفن الجسد بها

ولفت عضو هيئة المنشآت الفندقية والسياحية بمطروح ومدير أحد الفنادق البيئية في واحة سيوة، إلى أن سيوة قديمًا كانت مرتبطة بالزراعة وعيون المياه والعيون الكبريتية، منوهًا إلى أن أهالي سيوة هم من اكتشفوا أنّ رمالها في الأجواء الجافة لديها قدرة على معالجة الآلام والأوجاع عن طريق دفن الجسد في رمالها الساخنة.

الأمراض التي يتم علاجها بالدفن في رمال سيوة وطريقة العلاج

وأوضح «عيسى»، أن رمال سيوة لديها القدرة على معالجة آلام الظهر والديسك والروماتيزم والروماتويد وأملاح زائدة وغيرها من الأمراض، في مدة تتراوح ما بين 3 أيام إلى 5 أيام، حيث تقوم طريقة العلاج على دفن الجسم في رمال سيوة الساخنة لمدة 15 دقيقة، يعقبها الانتقال إلى خيمة ليس بها أي مصدر للتهوية يقوم داخلها الشخص بشرب مشروبات طبيعية مثل الحلبة والنعاع والينسون، حتى يتمكن الجسم من إفراز كمية كبيرة من العرق، وبعد ذلك يتم إخراج الشخص من الخيمة، وحين ينفض الرمال من على جسده يصاحب ذلك زوال الآلام.