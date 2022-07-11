انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في مياه النيل ببني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثة شاب لقي مصرعه غرقا في مياه النيل بين قريتي عزب الفنت وكفر درويش بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بغرق شاب في نهر النيل

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة الإنقاذ النهري، يفيد بورود بلاغا يفيد غرق شاب في مياه النيل بين قريتي عزب الفنت وكفر درويش بدائرة مركز شرطة الفشن، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والبحث عن الجثة وانتشالها.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتمكنت من انتشال جثة الشاب الغريق، وتبين أنه يدعى «محمد أحمد عبدالعظيم»، 19 عامًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثة لذويها

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت باستدعاء مفتش الصحة المختص، واستصدار تصريح الدفن وتسليم جثة الشاب المتوفي إلى أهليته لدفنها بمقابر الأسرة.

كانت محافظة بني سويف قد شهدت أمس، غرق شقيقين في مياه النيل قرب قرية الزرابي بدائرة مركز شرطة الفشن، وذلك أثناء محاولتهما ري قطعة أرض مجاورة للنيل وتطهيرها من الحشائش وجرى دفنهما.